Sapunaru 100.maçında kırmızı kart gördü

maçına çıkarken 3.kez kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'un takım kaptanı Cristian Sapunaru, dün oynanan Alanyaspor maçı ile sarı kırmızılı forma altında dalya dedi. Hes Kablo Kayserispor forması ile 100. maçına çıkan Cristian Sapunaru 3.kez kırmızı kart gördü. Rumen futbolcu, Alanyaspor maçının 70 ve 77.dakikalarında sarı kart görerek kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Alanyaspor ile oynanan müsabaka öncesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafırdan 100 sırt numaralı fubol hediye edilen Sapunaru, Kayserispor forması ile 92 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası maçında görev aldı. Cristian Sapunaru, bu maçlarda 4 gol atarken 3 kez kırmızı kart, 25 kez sarı kart gördü.