Sapunaru 4.golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un stoper futbolcusu Cristian Sapunaru, sarı kırmızılı forma ile 4.golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor'un Denizli deplasmanındaki tek golünü atarak takımına 3 puanı kazandıran Cristian Sapunaru, Türkiye'deki 4.golünü attı.

Türkiye'de 3.sezonunu geçiren Rumen futbolcu, geçen sezon da Kayserispor forması ile ligde 2, kupa maçında 1 gol atmıştı. Ligin ilk yarısında Denizlispor forması giyen Cristian Sapunaru, sarı kırmızılı forma altında bu sezon çıktığı ikinci maçında eski takımına gol attı.

Denizlispor galibiyeti sonrasında duygularını dile getiren 36 yaşındaki futbolcu, "Gol sonrasında çok sevinmek istemedim. Çünkü Denizli'de beni benimsediler. Kaptanlık vermişlerdi. Gol sonrasında aşırı sevinmek içimden gelmedi. Galibiyet aldığımız için elbette mutluyum. Her maç böyle savaşmalıyız. Böyle oynarsak galibiyetlerin devamı gelir. Denizlispor maçındaki azmi ve savaşı diğer maçlarda da sahaya yansıtmalıyız. O zaman hedefimize ulaştıracak puanları alırız" yorumunda bulundu.

Cristian Sapunaru, Kayserispor forması altında geçen sezon Erzurumspor ve Bursaspor ile oynanan lig maçlarında, Altay ile oynanan Türkiye Kupası maçında gol atmıştı. Sapunaru'nun attığı gollerde Kayserispor hiç yenilgi almadı.