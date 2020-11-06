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Sapunaru cezasını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen stoperi Cristian Sapunaru cezasını tamamladı ve Hatayspor maçında forma giyecek.

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen stoperi Cristian Sapunaru cezasını tamamladı ve Hatayspor maçında forma giyecek.


Hes Kablo Kayserispor'da Sapunaru formasına kavuşuyor. Sarı-Kırmızılı takımın 5.haftada oynadığı Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Sapunaru cezasını tamamladı. Ligde Rizespor ve kupada da Yomraspor maçlarında oynamayarak cezasını tamamlayan Rumen futbolcu, Pazar günü oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Hatayspor maçında teknik heyetin şans vermesi halinde yeniden formasını giyecek.

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