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Sapunaru siftah yaptı

Kayserispor kaptanı Cristian Sapunaru, Sarı Kırmızılı forma altında ilk golünü attı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. kademe 2. maçında sahasında Altay'ı konuk eden Kayserispor'da sahaya kaptan olarak çıkan Cristian Sapunaru, golle tanıştı. 2017-2018 sezonu başında Romanya'nın Astra Giurgiu takımından transfer edilen ve Kayserispor'da ikinci sezonunu yaşayan Sapunaru, kaptan olarak çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.


Geçen sezon 28 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası maçında, bu sezon da 14 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında görev alan Sapunaru, Altay ile oynanan rövanş müsabakasının 4.dakikasında kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeyi başardı. Rumen futbolcu, müsabaka sonrasında "Kayserispor'da kaptanlık yaptım ve gol attım. Mutluyum. Lig'de de böyle başarılı olmak istiyoruz" dedi.

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