Şarampole devrilen iş makinesi alev aldı: 1 yaralı

Kayseri'de şarampole devrilerek alev alan iş makinesinin sürücüsü, son anda araçtan çıktı. Yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaza, Kayseri-Malatya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyeye giden iş makinesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ardından alev alan iş makinesindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş makinesinde çıkan yangını söndürürken, kazada yaralanan sürücüde ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.