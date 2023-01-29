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Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri’de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kayseri'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Erciyes yolu üzerinde M.K.'nin kullandığı 38 AG 405 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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