Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Dörtyol Mevkiinde Niğde'ye gitmekte olan M.N.Ç. idaresindeki 38 FZ 362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı M.N.Ç. ambulansla İncesu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.