Sare Eğitim Kurumları Forum kayseri'de tanıtım standı açtı

Sare Eğitim Kurumları, ‘'Okul Tanıtımı ve Düzey Belirleme Sınavı ‘' kapsamında Kayseri Forum Alışveriş Merkezi'nde tanıtım standı açtı.

Deneyimli öğretmenler eşliğinde hizmet sunan ve ufuklar açan,tatlı rekabet ortamı oluşturarak ileri bilgi düzeyine öğrencilerini ulaştırmak gayretinde olan Sare Eğitim Kurumları, Kayseri halkına Sare Eğitim Kurumları hakkında bilgi verecek.

Ayrıca Sare Eğitim Kurumları öğretmenleri okul tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri ziyaretçilerine anlatarak okullarının erken kayıt imkanları ve 28 Nisan 2019 Pazar günü 10.30'da yapılacak Düzey Belirleme Sınavı hakkında ziyaretçilerini bilgilendirecek. Düzey Belirleme Sınavı başvurularının da alındığı tanıtım standı 20-21 Nisan tarihlerinde siz Kayserili hemşerilerimize hizmet verecek.