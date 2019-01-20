Sare Eğitim kurumlarından uluslararası staj

Sare Eğitim Kurumları tarafından koordine edilen 'Geriatri Alanında İstihdam Olmak İstiyoruz' Projesi ile 2 bin proje içerisinde ilk 300 proje arasına girerek, AB hibesi almaya hak kazandı. Türkiye'de özel okullar içerisinde ilk defa üst üste 2'inci kez yurtdışında staj yapma hakkı kazanan okul olan Sare Eğitim Kurumları öğrencileri, Almanya ve İtalya'ya giderek, staj yapacaklar.

Proje hakkında bilgiler veren Sare Özel Eğitim Kurumları Sağlık Meslek Dersleri Öğretmeni Hanife Küçükoğlu, “Bu proje AB'nin hibe etmiş olduğu paralarla öğrencilerimizin yurt dışında staj yapmasını sağlayan bir projedir. Bizde neden böyle bir şey olmasın dedik ve bu yolculuğumuza Geriatri Alanında İstihdam Olmak İstiyoruz Projemizi başlattık. Bu sene projemiz, evde hasta bakımını öğrenmek için beceri transferi stajıdır. Ülkemizde de yeni yeni gelişmeye başlayan evde bakım hizmetleri, Şehir Hastanelerinde evde bakım hizmetleri birimi adı altında her gün bir sağlık personelinin görevlendirilerek hastaların bakımları yapılıyor. Bizde bu hizmetin AB ülkelerinde nasıl olduğunu merak edip yolculuğumuza başladık. Bu kapsamda bu sene Almanya ve İtalya'ya 7 öğrenci ve 2 öğretmen ile yolculuğumuza çıkıp, döndüğümüzde de öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan bir sertifikayla ödüllendirileceğini, bu sertifikanın da hem ülkemizde meslek alanlarında 1 adım öne geçirecekleri bir sertifika alacaklar" ifadelerini kullandı.