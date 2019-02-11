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Sare Koleji 'Erasmus Ziyaretleri' devam ediyor

Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mikail Tunç, okul öğretmenleri ve öğrencileri Kayseri Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık’ı makamında ziyaret etti.

Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mikail Tunç, okul öğretmenleri ve öğrencileri Kayseri Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık'ı makamında ziyaret etti.


Sare Koleji öğretmenleri ve öğrencileri yurt dışında alacakları Erasmus kapsamındaki ‘Evde Hasta Bakımı Beceri Transferi' stajı adlı Erasmus projeleriyle ilgili Kayseri Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık'ın görüş ve önerilerini aldılar. Kaymakam Erkaya Yırık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Okul Müdürü Mikail Tunç, öğretmenler ve öğrencilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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