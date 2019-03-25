Sare Koleji öğrencileri Almanya stajlarını tamamlayıp yurda döndü

Özel Sare Eğitim Kurumları Sağlık Meslek Lisesi Hemşire Yardımcılığı bölümü öğrencileri Erasmus ‘Evde Hasta Bakımı Beceri Transferi' projesi kapsamındaki Almanya stajlarını başarıyla tamamlayarak Seniorenzentrum Südwall'deki törende sertifikalarını alıp yurda döndüler.

Sare Koleji öğrencileri, Avrupa'daki Meslek Liselerinin nasıl staj yaptıklarını yerinde görmek ve aynı zamanda orada uygulama fırsatından yararlanmak için toplamda 15 gün boyunca Avrupa'nın çeşitli ülke ve şehirlerini dolaşarak staj çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Toplamda 7 öğrenci 2 öğretmen faaliyetlere katıldı. Öğrenciler ilk aşamada mesleki çalışmalar kapsamında Dorsten şehrindeki Seniorenzentrum Südwall Yaşlı Bakımevinde eğitimlere katıldı.Verilen hizmetleri ve farklı uygulamaları yerinde gören öğrenciler sosyal -kültürel aktiviteler kapsamında ise Belçika-Brüksel Grand Place Meydanını, Belçika Basiliek Kilisesi'ni, Belçika Atomium'u, Köln Dom Klisesi'ni, Köln Aşıklar Tepesi'ni, Amsterdam Dom Meydanı'nı gezerek Amsterdam'da kanal turu yaparak gezisini tamamladı.

Proje sorumlusu Hanife Küçükoğlu, "Projemizi görünür kılarak deneyimlerimizi toplumda en yakın çevremizden başlayarak diğer bütün insanlarla paylaşmak İstiyoruz.7 Öğrencimizle 15 gün boyunca dönüşümlü olarak staj yaptık.Öğrencilerimiz, hasta ve yaşlı bakımı, temel bakım, tıbbi bakım, hastalıklardan korunma, hasta ve yaşlılara sosyal hizmet ve psiko- sosyal yardım konularında deneyimlerini artırdılar. Hasta ve yaşlılara uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi ve becerileri gelişti. Hasta ve yaşlılara tedavi ve bakım yaparak mesleki açıdan pratik uygulama yapma imkanları oldu. Hasta ve yaşlı bakım evlerindeki uygulama alanları, bakım odaları, yatak yapımı, yaşam ortamlarının temizliği ve hijyeni sosyal ve kültürel ortam düzenleme konularında becerileri gelişti. Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kişiler ve davranışları hakkında bilgileri ve psiko-motor becerileri gelişti.Hasta ve yaşlı bakımı takip ve kontrol sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi ve deneyimleri arttı. Kurum kültürü, meslek etiği ve iş disiplini, işçi sağlığı ve güvenliği, ekip çalışması gibi konularda tutum ve davranışlarında olumlu artış gözlendi" ifadelerini kullandı.