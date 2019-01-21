Sare Koleji öğrencileri Antalya yarıyıl kampında

sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği yarıyıl kampı Antalya'da bir otelde başladı.

19 Ocak'ta Antalya'da başlayan kamp 25 Ocak'a kadar devam edecek. Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kampta öğrenciler hem ders çalışıyor hem de sakin bir ortamda huzurlu bir tatil geçiriyor. Öğrenciler, kampta konu anlatımlı dersler yapıp testler çözerek sınava hazırlanıyor. Üniversite hazırlık çalışmalarının yanı sıra serbest zamanlarda sosyal aktiviteler de bulunan öğrenciler stres atarak tatillerinin keyfini çıkarıyor.