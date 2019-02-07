Sare Koleji Öğrencileri İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yardımcı Hemşirelik bölümü öğrencileri; yurt dışında alacakları Erasmus kapsamındaki ‘Evde Hasta Bakımı Beceri Transferi' programı eğitimi öncesinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli' yi ziyaret ettiler.

Ziyarete; Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mikail Tunç, Müdür Yardımcısı Zehra Yağmur, Erasmus Proje Koordinatörü ve Sağlık Dersleri Öğretmeni Hanife Küçükoğlu, İngilizce Dersi Öğretmeni Dilek Hatipoğlu ve Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldılar.

Öğrencilere, konu hakkındaki bilgi ve tecrübelerini aktaran Doç. Dr. Benli; sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin birçok dünya ülkesinden daha ileri bir durumda olduğunu söyledi. Benli, “Hastalardan Ambulans nakli için yakıt parası istenen günlerden; helikopterle hasta naklinin gerçekleştiği günlere gelindi” dedi. Evde hasta bakımının öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ve sosyal hizmet anlamında Devlet eliyle yapılan hizmetlerin daha da artacağına inandığını belirterek, Belediyelerin bu konuda takdirle karşıladığımız yatırımlarının ve hizmetlerinin de artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Benli; mutlaka Lisans eğitimlerini de almalarını ve yabancı dil öğrenmeleri hususlarında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.