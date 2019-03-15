Sare Koleji öğrencileri İtalya stajında

Özel Sare Eğitim Kurumları Sağlık Meslek Lisesi Hemşire Yardımcılığı bölümü öğrencilerinin Erasmus ‘Evde Hasta Bakımı Beceri Transferi' projesi kapsamındaki İtalya stajları devam ediyor.

Öğrenciler ilk aşamada mesleki çalışmalar kapsamında Brescia şehrinde Pelicano Yaşlı Bakımevinde eğitimlere katılarak İtalya'daki sağlık sistemi, yaşlı ve evde bakım hizmeti eğitimlerinin yanında hastane ve evde bakım merkezlerinde gözlem ve incelemelerde bulundu. Ayrıca sadece hemşire yetiştiren Caccilita Sağlık Üniversitesini gezen öğrenciler, Brescia Poliambulanza Hospital'ı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Verilen hizmetleri ve farklı uygulamaları yerinde gören öğrenciler, sosyal kültürel aktiviteler kapsamında ise Milano sokaklarında gezip Verona da tren gezisi yaptı. İtalya'nın tarihi şehirlerini görme olanağı bulan öğrenciler, Kuzey İtalya'da Venedik ve Milano kentleri arasında kalan Garda Gölünü gezerek Venedik'de gondol turuna katıldı.

Sare Koleji öğrencileri 16 Mart'ta yurda dönecek.