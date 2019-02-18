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Sare Koleji öğrencileri ODTÜ'yü geziyor

Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul idaresinin gerçekleştirdiği organizasyonla Ankara’ya giderek Müdür Yardımcısı Zehra Yağmur, okul öğretmenlerinden Selami Çit ve Ebru İmren’in eşliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) ziyaret etti.

Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul idaresinin gerçekleştirdiği organizasyonla Ankara'ya giderek Müdür Yardımcısı Zehra Yağmur, okul öğretmenlerinden Selami Çit ve Ebru İmren'in eşliğinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) ziyaret etti.


ODTÜ Tanıtım Ekiplerinin öğrencilere danışmanlık ettiği gezide üniversite hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, fakülteleri gezerek üniversitenin kütüphanesi, kampüs alanında bulunan laboratuvarlar, derslik ve amfileri tanıma fırsatı buldu.


Özellikle de Özel Sare Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, sınavlardaki hedeflerinin çok çalışıp bu üniversiteyi kazanmak olduğunu belirtti.Oldukça keyifli geçen gezide öğrencilerin ODTÜ'de bulunup orada üniversite öğrencileri ile sohbet etmekten heyecan duydukları ve mutlu oldukları gözlerden kaçmadı.

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