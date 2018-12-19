Sare Koleji öğrencileri URFODU Bilim Temelli Bilgi Yarışmasında

'sü düzenlenen Uluslararası URFODU Bilim Temelli Bilgi Yarışması'nda Fizik kategorisinde 1.etabı geçip 2. etaba katılmaya hak kazandılar.

URFODU tarafından seçilen belirli yarışma merkezlerinde ve online kameralı hassas ETV sistemi ile gerçekleştirilen sınavda 2. etaba katılmaya hak kazanan öğrenciler çok önemli bir başarı elde etti. Sare Koleji Genel Koordinatörü Sinem Demircan Tokmak, "Sare Koleji olarak eğitime verdiğimiz önemi başarılarıyla taçlandıracağına inandığımız öğrencilerimize ve emeği geçen Fizik Öğretmenimiz Sibel Salman'a başarılar diliyorum." diye belirtti.