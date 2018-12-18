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Sare Koleji Şeb-i Arus töreninde

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vefatının 745’inci yılı dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şeb’i Arus törenine Sare Eğitim Kurumları koordinesinde Sare Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yılı dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb'i Arus törenine Sare Eğitim Kurumları koordinesinde Sare Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı.


Mevlana'nın ölüm yıldönümünde Hakk'a kavuşmayı simgeleyen ve düğün gecesi olarak kabul edilen Şeb-i Arus töreninde , Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan'ın Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve semazenlerin etkileyici gösterisi Sare Koleji öğretmen ve öğrencilerini büyüledi.


Sare Koleji Rehber Öğretmeni Filiz Aslıyüce Yıldırım, böylesine anlamlı bir etkinlikte öğrencileri ile birlikte yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

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