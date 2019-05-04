Sare Kolejinde Bahar Şenliği Çoşkusu!

Sare Eğitim Kurumlarının bu yıl 5'incisini düzenlediği Bahar Şenliği, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Sare Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Sinem Demircan Tokmak yaptığı açıklamada; “Öğrencilerimizin yoğun ders programlarının sonrasında bahar şenliğinde stres atması, rahatlaması açısından bahar şenliklerini oldukça önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bu neşeli hali ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Öğrencilerimizin neşesi hiç eksilmesin ve mutluluğu daim olsun” diyerek, şenliklerin düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Açılış konuşmasından sonra sahne alan Okan Türk ve Bermuda Müzik Grubu büyük ilgi görürken; şenlik alanındaki öğrenciler ayrıca rodeo, sumo güreşi, çuval ve yumurta yarışı gibi etkinliklerde gönüllerince eğlendi.