Sare Kolejinde bilenler kazandı

Sare Kolejinde ‘Bilen Kazansın' adlı bir bilgi yarışması yapıldı. Öğrenciler arasında dayanışma, sevgi, hoşgörü, kuvvetli iletişim, his ve düşüncelerini doğru ifade edebilme ortamı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bilgi yarışmasına 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri katıldı.

Sınıflarını temsilen üçer kişiden oluşturulan yarışma ekipleri yarışma boyunca kıran kırana bir performans gösterdi. Öğrenciler sergiledikleri centilmen tavırlarla beğeni topladı. Yarışma sonunda, 11-A sayısal sınıfı öğrencileri galip geldi. Öğrenciler Sare Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Sinem Demircan Tokmak tarafından ödüllendirildi.

Sinem Demircan Tokmak, öğrencilerini bu tarz sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklediklerini bu doğrultuda duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, düşünebilen, araştıran ve değişen dünya koşullarına göre kendini yenileyen ve geliştiren nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.