Sare Koleji'nden 'Bir çocuk da sen giydir' projesi başlatıldı

Yaptığı yardım faaliyetiyle yardıma muhtaç insanlarla yardımseverler arasında köprü görevini üstlenen Sare Eğitim Kurumları Sosyal Yardımlaşma Kulübü ‘Bir Çocuk da Sen Giydir' temasıyla yetim giydirme projesi hazırladı.

Hayırsever vatandaşların yapacakları yardımlara göre yüzlerce çocuğun giydirilmesinin amaçlandığı projede hayırsever birçok vatandaş yardım yaparak yetimlerin giydirilmesine destek oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Yardımlaşma Kulübü Öğretmeni Ömer Bekler; yetime, öksüze büyük değer veren bir inancın mensubu olduklarını söyledi.

Gerek ilgi, sevgi ve gerekse giyim noktasında yetimlere, muhtaçlara yardım götürmeye çalıştıklarını ifade eden Bekler, "Kış gelmeden çocuklarımızın kendilerinin seçeceği yeni giysi ve ayakkabılarla sevinmelerini istedik ve böyle bir kampanyayı başlattık." dedi.

Sare Eğitim Kurumları öncülüğünde başlatılan kampanyayla Kayseri Merkez ve İlçe Kaymakamlıklarının Kayseri'nin farklı bölgelerinden tespit ettikleri çocukları giydirdiklerini dile getiren Bekler: "Kampanyamıza gelen yardımlar devam ettikçe giydirmelerin sonradan da devam edeceğini ümit ediyoruz." ifadesinde bulundu.