“Sarıkamış” oyunu Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda

Sarıkamış Harekatını anlatan tiyatro oyunu Kayseri'de sahne alacak. “Sarıkamış: Beyaz Hüzün” isimli eser 21 Ocak Perşembe ve 22 Ocak Cuma saat 18:00'da Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde sergilenecek.

Kültür Bakanlığı'nın pandemi sürecinde özel tiyatrolara destek programı kapsamında gelecek eser, Halk Film Yapım oyuncularınca sahnelenecek. Usta tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas'ın yazıp yönettiği oyun Sarıkamış'ın isimsiz kahramanlarına ithaf edilmiş mütevazı bir saygı duruşu niteliğinde. Oyunda rolü olan tiyatro oyuncuları şunlar; "Ali Kırmalı, Abdurrahman Merallı, Atilla Yuka, Utku Arslan, Coşkun Uğur ve Murat Özen."

“Sarıkamış: Beyaz Hüzün” isimli oyun hakkında bilgi veren Yönetmen Yaşar Elmas şunları söyledi;

“Anadolu'nun farklı şehirlerinden Sarıkamış Harekâtı'na katılmak üzere yola çıkan 5 farklı insanın yol hikâyesini anlatıyoruz. Hepsinin tek ortak hayali birliğe katılmak ve düşmana bir kurşun da olsa sıkıp şehit olmak... Fakat bin bir türlü zahmetle dâhil oldukları birliğe vardıklarında işlerin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlamaları uzun sürmez. Çünkü birliğe erzak ve mühimmat getiren gemi Ruslar tarafından batırılmıştır. Yapılacak tek şey eksi 45 dereceyi bulan soğukta ayakta kalmanın yollarını öğrenmektir.“

“biletinial.com” sitesinden satışa sunulan oyun biletleri 8 ile 15 lira arasında değişiyor.