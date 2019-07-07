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Sarımsaklı'da Sevgi Kampı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.

Ş., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri çocukları için ikinci kez Sarımsaklı'da kamp düzenledi. Farklı etkinliklere katılan gençler doğa kampı ile unutamayacakları bir gün yaşadılar.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte doğa yürüyüşü ve kamp etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüş ve kampa Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de katıldı.


Sarımsaklı Barajı'nda gerçekleşen kampta yürüyüşün yanı sıra survivor parkuru, dart, okçuluk, voleybol gibi spor etkinlikleri ile ateş başında canlı müzik de yer aldı.

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