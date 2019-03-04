Sarıoğlan ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a şaşırtan hediye

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'a Sarıoğlan ilçesini ziyaretinde üzerinde kendisinin ve eşinin fotoğrafının bulunduğu seçim sandığı hediye edildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Sarıoğlan ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ilçedeki gençler tarafından Başkan Büyükkılıç'a üzerinde eşi ile birlikte fotoğrafının bulunduğu seçim sandığı hediye edildi. Başkan Büyükkılıç, sandığı hediye eden gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok'un da katıldığı toplantıda, "Siyasi kaygı ile değil hizmet kaygısıyla hareket edeceğiz. Tüm mahallelerimiz ile birlikte hareket edeceğiz. Cumhur İttifakının anlayışı içinde Bekir başkanım ile kol kola hizmetleri getirmek ve buluşturmak istiyoruz. Ötekileştirmeden, beklentilere cevap vermenin kaygısı içindeyiz. Bu dönem 4 ilçemizin hepsine doğalgaz gelecek bundan hiç şüpheniz olmasın. Zirai konular açısından bu bölgelerimizin canlanması, bitki çeşitliliğinin artması ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar yapacağız. Altyapı ile ilgili bu dönemde herhangi bir konu konuşmayacağız. Okul problemi konuşulmayacak. Melikgazi ilçesinde 16 tane okul yaptırmış bir Başkanım. Bu bizim görevimiz değildi ama ülkemiz için gerekliydi, insanımız için gerekliydi. Sorun üreten değil sorun çözen insanlar olacağız. Hep beraber ayağa kalkacağız. Önemli olan birbirimize ve ay yıldızlı Türk bayrağımıza sahip çıkmamızdır. Hepimiz birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.