Sarıoğlan'da Spor Şenliği Düzenlendi

Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezinde yapılan Masa Tenisi ve Dart Turnuvalarına Orta Okul ve Lise öğrencileri, Kurum Personelleri ve vatandaşlardan oluşan 250 katılımcı mücadele ediyor.

Oldukça eğlenceli ve çekişmeli geçen turnuvada Sarıoğlan'da kurumlar arası iletişimi artırmak ve ilçe halkını spora yönlendirmek amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvaya katılanlara başarılar dilerken, bu etkinliklerle ilçelerdeki sportif faaliyetleri artırmak istediklerini belirterek, bu turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.