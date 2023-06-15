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Sarıoğlanspor'da Yavuz Hastoprakçılar dönemi

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Sarıoğlanspor, Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Sarıoğlanspor, Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı.


Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Sarıoğlanspor yeni sezon için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi Sarıoğlanspor, Esentepespor'u alarak Süper Amatör Küme'de mücadele edecek. Sarıoğlanspor 2023-2024 sezonunda Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ile anlaştı. Tecrübeli Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar, kulüp ile yapılan görüşme sonrası her konuda anlaşmaya vardı. Hastoprakçılar'ın yardımcılığı ise Haluk Dalkalı yapacak.


Sarıoğlanspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Süper Amatör Küme'deolan Sarıoğlanspor Kulübümüz bugün gerçekleştirmiş olduğu görüşmeler sonrasında Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar hocamız ve yardımcı hocamız n Haluk Dalkalı ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” denildi.

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