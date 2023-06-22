Sarız Anadolu tarihindeki ilk şampiyonluğa çok yakın

Kayseri İkinci Amatör Küme Play-Off finalleri Pazar günü oynanacak. Argıncık Stadı'nda oynanacak olan final mücadelelerinde Sarı-Anadoluspor-Yeni Esenspor ve Büyüleyenspor-Yeni Düğerspor maçları oynanacak. Bu maçlarda rakiplerini mağlup eden takımlar isimlerini birinci kümeye yazdıracak. Argıncık 1 Nolu Saha'da saat 14.30'da oynanacak maçta Yeni Esenspor ile karşılaşacak olan Sarız Anadoluspor bir ilke imza atmak istiyor. Sarız ilçesinin futboldaki tek temsilcisi 2019 yılında kuruldu. Bu tarihten itibaren ikinci kümede mücadele eden ekip hiç şampiyonluk yaşayamadı. İlk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaşan Sarız Anadoluspor, rakibini yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğu yaşamak istiyor.

Sarız Anadoluspor Kulüp Başkanı Ümit Küçük, zorlu maça hazır olduklarını söyleyerek, “2019 yılındaç kurulan kulübümüz ilk kez bir final maçı oynayacak. Camiamız açısından heyecan dolu bir gün olacak. Kurulduğumuzdan itibaren özellikle altyapımıza büyük önem veriyoruz. İlçemizin çocukları ile neredeyse tüm altyapı yaş kategorilerinde mücadele ediyoruz. Şampiyonluk altyapımızdaki çocuklara iyi bir örnek ve hedef olacak. Güçlü bir rakibimiz var. Amacımız, centilmence bir mücadele sonunda kazanarak tarihimizdeki ilk şampiyonluğu yaşamak” dedi.