İhlas Haber Ajansı

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Sarız Anadoluspor 14 transfer yaptı

Kayseri 2.

Amatör Küme ekiplerinden Sarız Anadoluspor, yeni sezon öncesi 14 yeni transfer yaptı.


Amatör Küme 2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Geçen hafta çekilen fikstür sonrasında da takımlar çalışmalara başladı. 2. Amatör Küme D Grubu'nda mücadele edecek olan Sarız Anadoluspor, kadrosuna tam 14 yeni isim dahil etti. Mavi beyazlılar yaptığı transferler ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.


Sarız Anadoluspor dış transferden Gaziosmanpaşaspor'dan Emrecan Tepedaş, Cengiz Çay, Aykut Özden, Hakan Yılmaz, Silvan Gezer, Mustafa Gezgin, Adem Karataş, Emre Doğan, Talas Denizspor'dan Yunus Özdemir, Mahmut Alan, Fatih Aslan, Cuma Uluçay Talasspor'dan Fevzi Koçyiğit, Burdur Belediyespor'dan Zekai Kepezkaya ve Buğdaylıspor'dan kaleci Ali Doğan'ı renklerine bağladı.

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