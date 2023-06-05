Sarız Anadoluspor Play-Off'ta

Amatör Küme'de son haftaya girilirken, play-off'a yükselen takımlar da belli oldu. Sarız Anadoluspor, Cırgalanspor'u mağlup ederek play-off biletini alan taraf oldu.

Amatör Küme 9. Hafta maçında C Grubunda 15 puanı bulunan Sarız Anadoluspor, 8 puanı bulunan Cırgalanspor ile karşılaştı. 90 dakikada toplam 9 golün atıldığı karşılaşmayı Sarız Anadoluspor 7-2 kazanarak puanını 18'e çıkardı ve bir üst lige çıkabilmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Sarız Anadoluspor Kulübü Başkanı Ümit Küçük, “Argıncık'ta oynadığımız karşılaşmada futbolcularımız sahada ayak basılmadık yer bırakmadı. Grubumuzda şampiyon olmak ve play-off'a yükselebilmeyi ne kadar istediğimizi gösterdiler. Verilen mücadeleyi 7-2 kazanmak büyük mutluluk yaşattı. Bu başarımızı play-off'ta da göstererek bir üst lige çıkarak mücadelemizi taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu.