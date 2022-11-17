Sarız'da Silahlı Kavga: 1 Ölü 3 Yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde meydana gelen olayda, A.Ö., O.A, M.B. ve H.E. arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.Ö. O.A. M.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada diğer yaralananlar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın katil zanlısı olduğu düşünülen H.E.'nin olayın ardından firar ettiği ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi. A.Ö. ve M.B.'nin ise güvenlik amaçlı tutulduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.