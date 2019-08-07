Sarızlı çocuklar tenisi çok sevdi

Yaz Kursları kapsamında açılan tenis kursu Sarızlı çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Atatürk Meydanında oluşturulan alanda gençler tenis oynamanın keyfini yaşıyorlar.

Sarız Kaymakam Sayın Aziz Oğuz Alemdaroğlu kursu ziyaret ederek, çocuklarla tenis oynadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kaymakam Beye spora verdikleri destek için teşekkür ederken, gençleri ağustos ayında da devam edecek olan yaz kurslarına davet etti.