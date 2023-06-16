İhlas Haber Ajansı

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Şarjdaki telefon patladı, yangın çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde şarja takılan telefonun patlaması sonucu yangın çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde şarja takılan telefonun patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun dumandan dolayı bina tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak üzerinde bulunan apartmandaki dairede meydana gelen olayda, yatak odasında şarjda bırakılan telefon patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, yoğun dumanda binayı kapladı. Ekipler, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için binayı tahliye etti.


Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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