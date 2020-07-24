Sarraflar altın fiyatlarının yükselmesinden dertli

Altının gram fiyatının 419 TL'ye kadar çıkması sarrafları sıkıntıya soktu. Kayseri'de sarraflık yapan Metin Meyilli, sattıkları altının yerini dolduramadıklarını söyledi.

Altının gram fiyatının 419 TL'ye çıkınca, sarrafların işlerinde de düşüş yaşandı. Altının fiyatının sürekli yükselmesinden dolayı ellerinde altını bulunan vatandaşlar da, ziynetlerini bozdurmayınca piyasada altın da bulunamıyor. Sarraf Metin Meyilli, “Bana sürekli ‘Altın alalım mı?' diye soruyorlar. Altın alan her zaman kazanır. Çünkü şuan dünyada parayı yatırabilecek çok güvenilir bir liman yok. İnsanlar paralarını faize yatırıyorlardı ama faizlerin düşük olmasından dolayı parayı altına döndürdü. Korona virüsten sonra açıklanan teşvik paketleri, ülkelerin para basması ve piyasadaki likidite bolluğu paranın kıymetini düşürdü. Dolar da hep değer kaybediyor ve yükseliş yapmıyor. Böyle olunca insanlar güvenli liman olarak her zaman ki gibi altına yöneldi. Altına olan talep artınca fiyatların yükselmesini engelleyemiyorlar. Altının fiyatı bir müddet daha artacak gibi geliyor. Altın fiyatının yükselmesi en çok sarrafları zorluyor. Çünkü dün ki sattığımız altının yerini dolduramazsak bazen zarar ediyoruz. Bazen kârımız gidiyor. Aynı altını yerini koymakta zorlanıyoruz. Piyasada altında fazla yok. Müşterilerde altın yükseliyor diye satmıyor. Bundan dolayı bizde zorlanıyoruz. Biz 400 TL kazandığımızda 1 gram altın alabiliyoruz ama 400 TL'yi kazanmak için baya bir mücadele ediyoruz. Müşterilerimiz eskisi gibi altın alamıyor. Kayseri'de eskiden takı dendiği zaman akla seti, bileziği, 14 ayar bileziği gelirdi. Şimdi bunların hepsini kaldırdık. Alyans, tektaş ve kolye, alan olursa da 2 tane de ayarı düşük bilezik alıyorlar. Eski alım bitti. İnsanlar nişan yüzüğünü, tek taşını ve küpesini takarsa düğününü yapıyor” ifadelerini kullandı.