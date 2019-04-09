Sarraflar taksit uygulamasından memnun

İşçilik gerektiren altın satışlarına taksit imkanı getiren yeni düzenleme, Kayserili sarraflar tarafından olumlu karşılandı. Bu düzenlemenin piyasalara olumlu etkisi olacağını kaydeden sarraf Metin Meyilli; “Kredi kartına taksit, takılarda yeniden gündeme geldi. Normalde altın peşin alınıp satılan bir madendir. Altının kredi kartı veya taksitle satılması normalde dinen caiz değildir. Altın peşin alınıp satılır ama piyasalardaki durgunluğu aşmak adına böyle bir kolaylık sağlıyorlar. Bunun etkisi olumlu olarak mutlaka olur. Kredi kartı kullanan meslektaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü alım gücü biraz düşük. İnsanlar peşin olarak almakta zorlanıyorlar. Bunu 4 takside bölünce ödeme şartları biraz daha kolaylaşacaktır” şeklinde konuştu.