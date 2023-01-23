Şase numarasını kaynakla nakil yaparken yakalandılar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; otomobillerin şase numarasını kaynakla nakil yaptıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte ve çevre illerde çalınan otomobillerin bulunabilmesi ve çenç yapılmak suretiyle kimlik bilgileri değiştirilen otomobillerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda; bir işyerinde bulunan otomobilin şase numarasının kaynak ile nakil yapıldığını tespit edildi. Yapılan incelemede, aynı iş yerinde çenç yapılması ile ilgili bir adet daha aynı marka ve modelde ağır hasarlı otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem başlatıldı.