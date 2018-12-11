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Satranç Küçükler İl Birinciliği Sona Erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği 2018 yılı faaliyet programında yer alan 7-8-9 yaş Küçükler İl Birinciliği Turnuvası müsabakalarla tamamlandı.


Ferdi Sporlar Merkezinde gerçekleştirilen Küçükler Satranç İl Birinciliği yoğun katılım ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Oldukça yoğun katılımın olduğu satranç turnuvasında minik sporcular dereceye girmek için adeta bir birleri ile yarıştılar. Müsabakalarda ter döken küçükler 5 Tur süren maçlarda doğru hamleler yapabilmek için mücadele etti.


Turnuva sonunda yapılan ödül töreniyle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.


Kayser Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılar diledi.

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