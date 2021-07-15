Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

11 Nisan 2021 Tarihinde, Online Olarak Yapılan Okul Sporları Satranç İl Seçmeleri Turnuvasının Ödül Töreni Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Pistinde düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Okul Sporları İl Temsilcisi Hakan Göktemir, Veliler ve Sporcular katıldı.

Törende Sporcuların Madalya ve Kupalarını takdim eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.