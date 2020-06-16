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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den Kayseri OSB'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.

Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri OSB yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette; Başkan Tahir Nursaçan tarafından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyete, Kayseri OSB'nin mevcut projeleri hakkında bilgiler sunuldu.


Ziyarette ayrıca, Türkiye olarak savunma sanayisinde yaşanmakta olan teknolojik gelişmeler, Ar-GE - UR-GE, markalaşma, pazarlama, yazılım, donanım, iletişim, uzman kadroların hazırlanması, sanayi için savunma sanayisinin önemi gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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