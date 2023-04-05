Sayı kraliçesi Lyndra Weaver oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta bin 780 sayı atarken, 2 bin 89 sayı yedi. Sarı kırmızılı takımda atılan bin 780 sayının 502'sini Amerikalı oyuncu Lyndra Weaver kaydetti. Lyndra Weaver'i 238 sayı ile O Shay Landrum ve 238 sayı ile Şuğranur Hatice Sönmez takip etti. En az sayı üreten isim ise 2 sayı ile Eylül Minez oldu.

Takımın maç ve sayı istatistiği şu şekilde:

Lyndra Weaver: 23 maç - 502 sayı

O Shay Landrum: 15 maç - 238 sayı

Şuğranur Hatice Sönmez: 26 maç - 238 sayı

Sevgi Tonguç - 22 maç -88 sayı

Daugile Sarauskaite: 9 maç - 83 sayı

Burcu Yağan: 18 maç - 70 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde: 21 maç - 55 sayı

Chanel Mokango: 4 maç -42 sayı

Nisa Yalçın - 17 maç - 35 sayı

Mısra Albayrak - 19 maç - 33 sayı

Eylül Minez - 15 maç - 12 sayı