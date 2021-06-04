Sazlıktaki Flamingolar görenleri heyecanlandırdı

Yoğun insan nüfusuyla birlikte endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nı tercih eden flamingoların görüntüleri izleyenlerde heyecan oluşturdu. Baharın gelmesiyle birlikte alana adeta akın eden flamingolar, şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen meraklı gözlere aldırış etmeden alanı dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.

Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı sadece flamingolar için değil, diğer birçok kuş çeşidiyle beraber yılkı atları için bir yuva, kuş gözlemcileri, fotoğraf sanatçıları ve hatta fotoğraf çekinmek isteyen yeni evli çiftler içinde adeta bir cazibe merkezi konumunda bulunmaktadır.