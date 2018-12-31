Sedat Kılınç 2018'de inşaat sektörünü değerlendirdi

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, "2018'i genel anlamda değerlendirdiğimizde sektör için biraz durağan bir yıl oldu. 2019 yılında faizlerin düşmesi ile birlikte durgunluğun yeniden harekete dönüşeceğini düşünüyorum" dedi.

2018 yılını değerlendiren Kılınç, yılın önceli yıllara oranla durağan geçtiğini, bunda en büyük etkenin ekonominin yavaşlaması ve faizlerin artırılması olduğunu söyledi. Faizlerin düşürüldüğü takdirde sektörün eski hızına ulaşacağını düşündüğünü kaydeden Kılınç; "2018 yılı ilk çeyreği hareketli geçti ama 2018'in yarısından sonra özellikle dalgalanmalar piyasalarda bir şok etkisi oluşturdu. Dövizde ki dalgalanmalar müdahale edebilmek için Merkez Bankası bir müdahalesi oldu. Faiz arttırımı ile beraber yavaşlama dönemine girdi. Yaklaşık olarak geriye dönüp baktığımızda son 10 yıl çok iyi bir şekilde geçmişti. Birçok sektörün de hareketlenmesine sebep oldu. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında sektör temsilcileri büyük projelere imza attı. İnşaat sektöründe Çin'den sonra dünyada ikinci sıraya yerleştik. Belli dönemlerde özellikle ekonominin yavaşlaması, faizlerin artmasından dolayı durağan bir dönemde geçiyor. 2018 yılı da biraz durağan geçti. Sektör temsilcilerinin de en büyük beklentisi faizlerin düşürülmesiydi. Faizler istenilen seviyeye psikolojik bir sınır var, yüzde 1'in altına düşmesi gerekiyor. Son dönemde de baktığımızda birkaç bankamız konut kredilerinde yüzde 0,98'e varan indirimler yaptılar. Bunları da katkı paylarıyla beraber yaptılar. Bunlarında inşaat firmalarına bir maliyeti var. Anlaşmalı inşaat firmalarına belirli bir katkı payı alarak yapıyorlar. Faizlerde bir düşüş süreci başladı. Önümüzdeki dönemde de merkez bankasından da faizin tekrar düşürüleceğini bekliyoruz. Bu faizlerle ekonomi yürütülebilir ve sürdürülebilir değildir. İnşaat sektörünün büyüme imkanı yoktur aksine küçülmeye doğru gider. O yüzden en büyük beklentimiz faizlerin düşürülmesidir. Faizler düşürüldüğü takdirde sektörde eski hızına ulaşacağını düşünüyorum. 2018'i genel anlamda değerlendirdiğimizde sektör için biraz durağan bir yıl oldu. Yıl sonu verilerine baktığımızda özellikle ipotekli satışlarda çok büyük bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Yüzde 40'lara varan küçülmeler mevcuttur. Bunların nedeni de faizlerin yüksekliğidir. Dövizin artmasıyla beraber yabancı yatırımcıların artışını gözlemledik" dedi.

"Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi inşaat sektörü için bir fırsat"

2019'un ikinci yarısına doğru faizlerin istenilen seviyeye geleceğini tahmin ettiklerini dile getiren Kılınç ayrıca Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle yapılacak olan demokratik bir seçimin ardından inşaat sektöründe ciddi bir fırsat doğacağını da sözlerine ekledi. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, Suriye'deki olayların sona ermesi ve faizlerin düşmesiyle birlikte ülkede inşaat sektörünün önünün açılacağını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu;

"2019 yılından da beklentimiz merkez bankasının yapacağı hamlelerle 6 ay içerisinde aslında faizlerin 2019'un ikinci yarısına doğru istenilen seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Bunun da yapılması gerekiyor. Diğer bir beklentimiz ise son dönemlerde yaşanan son durumda Suriye'de yaşanan Amerikan askerlerinin çekilme kararıyla birlikte Suriye'de yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. Bu dönemde demokratik bir seçim yapıldığı takdirde ülkede yeniden huzura kavuşacağını ve özellikle ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin de geri dönüşe başlayacağını ve aslında Suriye'de de bizim sektörü çok ilgilendiren yeni bir sürecin başlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte Suriye'nin yeniden yapılanmasıdır. Bir şehir değil, bir ülke yeniden yapılacak. İnşaat sektöründe de dünya ikincisi olarak Suriye'ye de komşu bir ülke olarak inşaat sektörüne çok ciddi bir fırsat doğacaktır. Yakın bir coğrafya olduğu için bizim açımızdan da avantajdır. Çünkü Türkiye'deki maliyetleri Dünya'nın hiçbir ülkesi bu maliyetlerde bir yapılaşmaya giremeyecek. İnşaat alanında bir başarı elde edemez. Dünya'da sektörde çok iyi bir yerdeyiz. Nüfusa oranlarsak Çin ile yarışıyoruz. Çin nüfusuna baktığımızda da Türkiye'nin kaç katı bir nüfusuna sahip ülkedir. Suriye'de yeniden bir yapılaşma olacaktır. Bununla birlikte de aslında şu sağlanacaktır. Bizim sektörde özellikle inşaat malzemeleri konusunda çok ciddi bir ihracat olacaktır. Şayet Suriye'de 6 ay içerisinde çözüm sağlanıp yeniden yapılaşma başladığı takdirde önümüzdeki 5 yıl rahatlıkla inşaat sektörünü tekrar eski hızına kavuşturacak imalatlar yapılacak. Yıllık 40 milyar dolar civarında ihracat yapılabilir. Buradan dönen Suriyelilerin de ticaret yapacağı yerin yine Türkiye olacağını düşünüyorum.Sanayiye de çok ciddi bir katkısı olacaktır. İhracatımızı kat kat arttıracağımız yeni bir fırsat doğacaktır. Bunların hepsinin olabilmesi için Amerika'nın çekilmesi doğru bir hamledir. Akabinde oluşan güvenlik sorunun aşılmasından sonra da yeniden Suriye'ye demokrasi gelmesi, yeni bir seçim yapılarak da oranın eski günlerine geri dönmesi bizim de temennimizdir. 2019 yılında ayrıca faizlerin düşmesi ile birlikte şu dönemde geçen durgunluğun yeniden harekete dönüşeceğini düşünüyorum. İç piyasada da satışlara döneceğini, ihtiyacını erteleyen birçok insan var. Suriye'deki olayların sona ermesi ve faizlerin düşmesiyle birlikte akabinde ülkede inşaat sektöründe bir büyümenin önünün açılacağını lokomotif sektör olarak da diğer sektörlere de çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."