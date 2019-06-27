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Sedat Kılınç adaylıktan çekildi

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sedat Kılınç adaylıktan çekildi.


Sedat Kılınç, geçtiğimiz günlerde İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini bildirdi.


Kayserisporun birlik ve beraberliğine zarar vermemek adına adaylıktan çekildiğini belirten Sedat Kılınç, “Kayserisporumuzun Mevcut yönetiminin aday olmayacağını açıklamasının ardından, Kayserispor ‘u yalnız bırakmayacağız diye çıktığımız bu yolda , Şehrimizin kıymetli başkanları ve şehrimizin önde gelenlerinin Kayserisporumuza destek vereceklerini açıklaması, mevcut yönetimin tekrar aday olması ve kayserisporumuzun birlik ve beraberliğine zarar vermemek adına Başkan Adaylığından çekildiğimi bildiriyorum.İhtiyaç duyulduğu takdirde herzaman Kayserispor'un yanında olacağımı,Yalnız kalma seçeneğinin ortadan kalktığının altını çizmek istiyorum. Adaylığımızın Kayseri spora fayda sağladığını düşünüyorum.Demokratik anlamda gelişmemize farklı fikirlerin ve projelerin tartışılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.Bu süreçte beni destekleyen Kayserispor sevdalılarına ,Kıymetli dostlarıma çok teşekkür ediyorum.Herşey Kayserispor içindi” ifadelerinde bulundu.

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