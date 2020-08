Sedat Kılınç, faiz oranlarının 0.87'ye çıkarılmasını değerlendirdi

87'ye çıkarılmasından dolayı mağduriyetler yaşanacağını söyleyerek, “Konut kredisindeki 0.64'lük oranın stoklar eriyene kadar uzatılmasını bekliyoruz” dedi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, İHA'ya yaptığı açıklamada, konut kredisindeki faiz oranlarının yeniden 0.87'ye çıkarılmasını değerlendirdi. Konut kredisi faizlerinin 0.64'e çekilmesinin ardından inşaat sektöründe çok ciddi bir hareketlilik yaşandığını kaydeden Kılınç, “Sektör temsilcileri bu süreçten memnundu. Tüketicilere de çok ciddi avantajla Cumhuriyet tarihinin belki en uygun konut kredisi faizi oldu. Konut finansmanı uygun olunca da insanlar harekete geçerek konut almaya başladılar. TÜİK'in verilerine de baktığımızda piyasalara birebir ne kadar yansıdığını, sadece sektörü değil aslında ülke ekonomisini ne kadar hareketlendirdiğini hep beraber izledik. İnşaat sektörü lokomotif bir sektördür. İnşaat sektörü büyüdüğü zaman birçok sektörde beraber büyüyor. İnsanlar sıfır bir ev aldıklarında mobilya, beyaz eşya, perde, halı da alıyor. Bu sebepten dolayı lokomotif bir sektör olarak diğer sektörleri de inşaat sektörü hareketlendirdi. Bunu hep beraber gözlemledik. 0.64 gerçekten çok iyi bir orandı. Bundan dolayı bu katkıyı sağlayan devletimizin her kademesindekilere teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu noktada telkinleri sürekli oldu. Faizlerin düşmesi gerektiğini her zaman söyledi. Bizde sektör temsilcisi olarak her seferinde buna işaret ettik. Geldiğimiz süreçte de faizin düşmesiyle ekonominin ve inşaat sektörünün ne kadar hareketlendiğini hepimiz gördük” ifadelerini kullandı.

Faiz düştükçe ekonominin de canlanacağını kaydeden Sedat Kılınç, “TÜİK'in verilerine göre 2019 yılının ilk 6 ayında Türkiye genelinde toplam konut satışı 505 bindir. 2020'nin ilk 6 ayında ise 625 bin konut satıldı. 2019'dan 2020'ye yüzde 20'lik bir artış var. Bu ciddi bir artıştır. 2019 yılı Haziran ayında konut kredisiyle konut alan tüketicinin sayısı 7 bin 319 iken, bu yıl 101 bin adettir. Yüzde binin üzerinde bir artış var. Bunun sebebi direk faizin düşmesidir. Biz bunu yıllardır bir sektör temsilcisi olarak altını basa basa ısrarla söylüyoruz. Faiz düştüğü takdirde ekonomi hareketlenir, yatırımlar artar ve sonuç itibariyle yine devletimiz kazanır. Yatırım arttıkça, satışlar arttıkça devletimiz kazanır. Örneğin konut satışlarında yüzde 4 tapu harcı var. Devletimiz buradan ciddi bir gelir elde ediyor. Sadece bu değil; inşaat sektöründe yeni yatırımlar başlıyor. Yeni yatırımlar başlayınca doğal olarak devletimizin alacağı vergi kalemleri de bu oranda artıyor. Konut kredi faizlerinin 0.64'e indirilmesinden dolayı teşekkür ediyoruz ama bunun sürdürülebilir olması lazım. Kısa vadede olduğunda mağduriyetlerde oluşuyor. Bu süreçte konut almayı planlayan veya peşinatını verip henüz kredisini tamamlamayan, 0.64 üzerinden hesap ederek henüz yüzde 80 aşamasına bir projede ön kayıt sistemiyle konut alan insanların hepsi şuanda mağdurdur. Çünkü kredi oranları 0.64'ten 0.87'ye çıktı, 1 yıl ödemesiz dönem kalktı, vadesi de 15 yıldan 10 yıla düştü. Bunun hesabını yapan ciddi anlamda mağdur oldu. Cumhurbaşkanımızdan, Hazine ve Maliye Bakanımızdan tekrar bu konuda en azından 0.64'lük oranın stoklar eriyene kadar vatandaşında süresini bileceği bir tarihe uzatılmasını bekliyoruz. Bunu sadece sektör temsilcisi olarak değil, müşterilerimizin adına da bu talebi iletiyoruz” şeklinde konuştu.