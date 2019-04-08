Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Türkiye marka ödüllerinde yılın inşaat markası ödüllerini almak bizi gururlandırdı”

Uluslar arası arenalarda ve dünya genelinde çalışmalarının devam edeceğini ve Kayseri'ye daha fazla ödül getirmeye çalışacaklarını ifade eden Sedat Kılınç, “Sedat Kılınç inşaat olarak, yılların tecrübesini markamıza yansıtarak Kayseri'de 2 yıllık faaliyet sürecimiz oldu. Kayseri'de başlayan bu sürecimiz inşallah ulusal arenada ve dünya genelinde devam edecek. Dikkat çeken projelerimizle, bu yıl Türkiye Marka Ödüllerinde yılın inşaat markası ödüllerini almak da bizi tabii ki gururlandırdı. Türkiye marka ödüllerinde böyle bir marka almak ve markalaşmış birçok firmayla bir arada bu ödülü almak hem bizi gururlandırdı hem de şehrimiz için farklı bir ödül oldu. Bizi bu ödüle layık görenlere de teşekkür ediyorum ve inşaat sektöründe, şehrimize bu ödülleri kazandırmaya devam ederiz diye umut ediyorum” diye konuştu.

Teknoloji ve toprağı iç içe sunacak projelerle halkın karşısına çıkacak ve günlük yaşamın stresinden uzaklaştıracak projeleri çok yakında tanıtacaklarını belirten Kılınç, “Bizim son dönemde bir tespitimiz var. Yıllardır konut üretiyoruz ama son dönemde insanlar biraz daha yeşilin ön planda olduğu, doğayla iç içe yaşayabileceği ve toprakla uğraşabileceği yani teknolojiyle doğayı bir araya getirecek projelere ihtiyaç duyuyor. Ülke olarak zor bir dönemden geçtik ve biraz da stresliyiz. İnsanlar bu stresini atacak ortam arıyorlar. Biz de bu düşüncelerden hareketle, toprakla uğraşabileceğimiz ama bunu da teknolojiyle birleştirecek projeler üretmeye başladık. İlk projemiz Melisa Konakları. İlk etabı tamamlanan projenin ikinci etabını lansmanda sunacağız. Sadece villa konseptinde değil, konut konseptinde de yeşili ne kadar fazlalaştırabiliriz, sosyal alanları ne kadar ön planda tutarız ve teknoloji ve doğayı nasıl bir araya getiririz soruları üzerinde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yakında Manzara Park projesi de bu şekilde hayata geçecek. Şehrimizin simgesi Erciyes manzaralı, yeşilin ve sosyal alanların bir arada olduğu ve hava sirkülasyonunun yoğun olduğu bu projeyi de hayata geçireceğiz. Bundan sonra farklı projelerle hem şehrimizin hem ülkemizin farklı noktalarında, halkımızın karşısına çıkacağız ” dedi.