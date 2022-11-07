Sedat Kılınç Kocasinan Meclis Üyeliğinden İstifa Etti

Toplantı sonunda Sedat Kılınç, meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Kasım ayı meclis toplantısında gündemde bulunan toplam 21 madde görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Fevzioğlu, Pervane, Mithatpaşa, Ertuğrulgazi, Oruçreis, Boğazköprü, Sanayi ve Çandır Mahallesinde imar plan maddeleri görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan, büyüyor, gelişiyor, yenileniyor ve güzelleşiyor. Şükür Allah'a Kocasinan'ımızın her bir noktasında mevsim şartları elverdiği ölçüde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için gece-gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kılınç meclis üyeliğinden istifa etti

ABağımsız Meclis Üyesi Sedat Kılınç ise kürsüye çıkarak, meclis üyeliğinden istifa ettiğini söyledi ve toplantı sona erdi.