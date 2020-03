Sedat kılınç: “Korona virüs inşaat başta olmak üzere bütün sektörlere olumsuz etki ediyor”

Türkiye'nin temizlik noktasındaki hassasiyetinin virüsün yayılma hızını azalttığını söyleyen Sedat Kılınç, “Korona virüs ilk Çin'de gündeme geldi ve daha sonra da bütün dünyaya yayıldı. İnsanların birbiri ile iletişim halinde olduğu bu küresel yapı içerisinde, sınırların ortadan kalktığının da en büyük örneği aslında virüsün bu şekilde yayılması çünkü insanlar artık her yerde birbiri ile bağlantı kurabiliyorlar. Çin'de çok ciddi can kayıpları oldu ve hala tedavi yöntemleri devam ediyor. Üzücü bu olayın dünyaya ve ülkemize sıçraması ve biz de virüsün en son bulaştığı ülke olarak gündeme geldik. Kayıplarımızın olduğunu öğrendik bu virüsten dolayı ve öncelikle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Temennimiz bir daha can kaybı olmaması yönünde. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda çok ciddi adımlar attı ve aslında birçok ülkeden önce biz tedbirlerimizi aldık. Tamamen izole etme ve bu hastalıktan tamamen kurtulma şansımız yok tabi ki çünkü insanlar sürekli hareket halinde ve birbiri ile iletişim halinde. Ülke olarak temizlik noktasındaki hassasiyetimizi virüsün yayılma hızından da görüyoruz ve bu hassasiyet de virüsün yayılmasına engel oluyor. İnşallah daha fazla can kaybı olmadan virüs tamamen ülkemizden izole edilir” dedi.

Kılınç, sektörlerin virüsten etkilendiğini fakat mümkün olduğunca iş hayatına devam edilmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tabi bu virüsün hem küresel anlamda hem de ülkemiz anlamında da ekonomik etkileri de var. İnşaat sektörü de dahil bir çok sektör şu anda virüs ve insanların tedirginliğinden dolayı bir bekleme pozisyonuna girdi. Birçok sektör bu şekilde hareket ediyor şu anda. Tabi bunun ekonomiye de zararları olacak. Bu da en kısa zamanda toplanacaktır ve devletimizin de bu noktada katkıları olacaktır özel sektöre. Virüsün hayatımızdan çıkmasıyla da her şey normale döner ve aynı şekilde hızla devam ederiz diye umut ediyoruz. Bu virüsün de artık dünya gündeminden çıkmasını temenni ediyoruz. Bu noktada da aşı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Burada da şunu ifade etmek istiyorum, bu bir virüs ve tabi ki tedbirleri almak gerekiyor ama iş hayatına da devam etmek gerekiyor. Ülke ekonomisinin durması ülkemize çok ciddi zararlar verecektir o yüzden iş hayatına devam etmeye çalışmalıyız. Mümkün mertebe iş hayatını sürdürmeliyiz ve virüsün ekonomik etkisini en az şekilde görmek için de bunları gerçekleştirmeliyiz.”

Virüs nedeniyle insanların evlerinden çıkmadığını ve bu durumun bütün sektörleri olumsuz etkilediğini söyleyen Sedat Kılınç, “Korona virüsün inşaat sektöründeki ekonomik zararlarına bakarsak, şu anda yurtdışı satışların tamamen durduğu bir ortamdayız. O yüzden yabancı satışlarda düşüş ve daha doğrusu durma oldu bu süre içerisinde. Diğer sektörlere de etkisi var AVM'lerde zaman kısaltıldı ve insanlar bu ortamda gitmiyorlar artık. İş hayatının tamamında bir etki söz konusu ve birbirini de etkiliyor. Bizim konut müşterilerimiz de bu işlerden zarar görenlerden birisi. Yurtiçi piyasada da satışların azaldığı bir döneme girdik hatta satışların kesildiğini izliyoruz. İnsanlar şu an da erteliyor ve virüsün gündemden çıkmasını bekliyorlar. Bu açıdan da bütün sektörlere zararları oldu” dedi.