Şeffaf Oda 1 yaşında

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye'de ilk olarak 2022 yılı başında başlatılan “Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa” uygulaması, 1 yılı geride bıraktı. Uygulamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, “Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de proje önerilerini alarak şehri birlikte yönetiyoruz” derken, uygulamanın Türkiye'de diğer belediyelere de örnek olmasından gurur duyduklarını söyledi.

“Şehrin başvuru noktası gibi”

Başkan Yalçın, Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin 7. büyük mahallesi Mevlana'da Şeffaf Oda'yı hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Talas Mevlana Mahallesindeyiz. Burası 85 bin nüfusuyla Türkiye'nin en yoğun yedinci, Kayseri'nin de birinci mahallesi. Vatandaşla görüşmek adına Şeffaf Oda uygulamamızı gerçekleştirmemizin üzerinden tam bir yıl geçti. Her hafta çarşamba günleri gerçekleşen uygulamamızda günde ortalama 60'dan fazla kişi ve grupla bir araya geldik. Sohbet edip onların temennilerini ve önerilerini aldık. İş ve tayin dışında her konuda yardımcı olmaya çalıştık. Bu talepler sadece Talas Belediyesi ile ilgili olanlar değil, ulaşım, elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz kurumlarını da kapsıyor. Geçerken selam verenler oldu. Ekmek alıp ikram edenler oldu. Kek ve pasta getirenler oldu. Bu uygulamayla vatandaşlarımıza farklı dokunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.

“Türkiye'ye örnek oldu”

Başkan Yalçın, uygulamanın Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, “Bu uygulamamızla çeşitli platformlarda ödüle layık proje olduk. Türkiye'de ilk oldu. Her çarşamba sabah saat 9.00'da dükkan açar gibi buraya gelip oturuyorum ve akşama kadar vatandaşlarımızı dinliyoruz. Belediyeciliğin en önemli boyutu insan ilişkileridir. Artık kimse belediye başkanıyla görüşemiyorum ya da randevu almak istiyorum ulaşamıyorum demiyor. Hem vatandaşlarımıza hem de çalışanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Uygulamadan memnun olan vatandaşlar da “Hem başkandan, hem bu uygulamadan, hem de işlerin anında çözülmesinden çok memnunuz. Allah razı olsun” diyerek teşekkür etti.