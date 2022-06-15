Şeffaf Oda'da görüştüler, isteklerine kavuştular

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 2022 yılı başında hayata geçirdiği Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulaması vatandaşlarla çok yönlü iletişim sağlamaya devam ediyor.

Şeffaf Oda'ya gelerek Başkan Yalçın ile görüşen vatandaşlar bir yandan proje ve önerilerini sunarken bir yandan da çeşitli konulardaki isteklerini dile getiriyor. Her Çarşamba günü Mevlana Mahallesi meydanında devam eden uygulama ile sadece Talas'ta yaşayanlar değil şehrin değişik bölgelerinde ikamet eden vatandaşlar da istek ve taleplerine cevap bulabiliyor. Bu çerçevede ressam Tuncay Çiçek ve fizyoterapist Ayşe Bozkurt Güner ile Şeffaf Oda'da görüşen Başkan Yalçın, her iki vatandaşın isteklerini yerine getirerek takdir topladı.

Başkan Yalçın, Şeffaf Oda'ya gelerek açacağı sergi için destek isteyen Kayseri Anadolu İmam-Hatip Lisesi görsel sanatlar öğretmeni Tuncay Çiçek'e 7/24 Kütüphane'nin çok amaçlı salonunu tahsis etti. Çoğunluğu karakalem portre olmak üzere toplam 32 eserin yer aldığı ‘Tuncay Çiçek Portreler Sergisi' geçtiğimiz Perşembe günü açılarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Cumartesi gününe kadar açık kalan sergi yoğun ilgi gördü.

Öte yandan okul kurucu müdürü fizyoterapist Ayşe Bozkurt Güner'in isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Yalçın, geçtiğimiz Cumartesi günü de Eğribucak Mahallesi'nde hizmete giren Altınoluk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Şeffaf Oda'da gelen davet üzerine özel çocuklara yönelik eğitim yuvasının açılışına katılan Başkan Yalçın, burada hem öğrenciler ve velilerle hem de törene katılan davetlilerle sohbet etme imkanı buldu.

Başkan Yalçın, 2022 yılı Ocak ayı başında hayata geçirdiği Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa uygulamasında geride kalan 18 haftada 4 bin civarında vatandaşla yüz yüze görüşerek istek ve önerilerine çözüm üretti.