Şehidin çocukları ‘Polis Günü'nde babalarını polis üniforması ile ziyaret etti

Kayseri'de 10 Nisan Polis Günü nedeniyle Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programda 2016 yılında İstanbul'da şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın 2 çocuğu, polis üniforması giyerek babalarının kabrini ziyaret etti.

Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma programına İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, polis memurları ve şehit polislerin aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şehit aileleri ile sohbet etti. 2016 yılında İstanbul Vezneciler'de teröristler tarafından çevik kuvvet ekibine yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları da polis üniforması ile kabri başına geldi.

Şehit Ramazan Kırboğa'nın ağabeyi Mehmet Ali Kırboğa, “Kardeşim 2016'da şehit oldu. Çok şükür bizler gururluyuz. Başımız dik. Allah terör örgütlerinin belasını versin. Devletimize, milletimize ve ordumuza zeval vermesin. Biz mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun her zaman arkamızdalar. Çocukları var onun yerine. Ramazan sanki hiç şehit olmamış gibi hissediyoruz” dedi.

Program şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.