Şehir Akademi'de yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin düşünce ve fikir hayatı için kurduğu Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de bahar dönemi başlıyor. Şehir Akademi ile birlikte Film Akademi de yeni dönemi 19 Şubat'ta açacak. Şehir Akademi ve Film Akademi'ye girmek isteyenler başvurularını 17 Şubat Pazar gününe kadar yapabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) tarafından yürütülen Şehir Akademi ve Film Akademi 2019 bahar dönemi eğitimlerine 19 Şubat'ta başlayacak ve bu eğitimler 4 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek. Şehir Akademi ve Film Akademi derslerine katılmak isteyenler www.kayseribusam.com adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Kayıt işlemleri 17 Şubat Pazar günü sona erecek.

Şehir Akademi ve Film Akademi dersleriyle birlikte atölye çalışmaları da başlayacak. Devam eden atölyelerin yanı sıra bahar döneminde yeni atölyeler de açılıyor. Yeni açılan atölyelerden birisi de ‘Mimar Sinan Okumaları' atölyesi olacak. Mimar Sinan Okumaları Atölyesi'nde Türkiye'de Mimar Sinan konusunda uzman olan en ünlü akademisyenler ders verecek. Şehir Akademi'de Mimar Sinan Okumaları Atölyesi'nin yanı sıra “Türkiye'de Düşünce Akımları”, “Fıkıh Düşüncesi”, “Sosyal Bilimlerde Saha Araştırması”, “Şehir Okumaları”, “Metinlerle İslam Düşüncesi”, “Film Okumaları”, “Yazınsal Düşünce”, “Basın Dili Arapçası” gibi atölyeler yer alıyor.

Sinemaseverler tarafından ilgi ile takip edilen Film Akademi'de ise bahar döneminde, “Belgesel Film Yapımı” ve “Kısa Film Yapımı” atölyeleri açılarak, öğrencilere teorik ve pratik dersler verilecek.