Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağın 4. kolu hizmet vermeye başladı

Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi önünde 3 yapraklı yonca olarak planlanan katlı kavşağa 4'ncü yaprağın eklenmesine yönelik yaptığı 'stratejik hamlenin' karşılığını alarak, acil servise ve hastaneye geçişte büyük kolaylık sağladı. Bölgede denetlemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bekir Yıldız Bulvarı'ndan gelen vatandaşlarımızın rahatlıkla buradan acil servise ve hastaneye geçişi için önemli bir çalışmaydı. Dolayısıyla da acil vakaların daha fazla vakit kaybetmesi önlenmiş oldu” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi önündeki 3 yapraklı yonca projesinde talimatıyla eklenen 4'ncü yaprağın tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan ulaşım konforu ve kolaylığını yerinde inceledi. Kayseri'de ulaşımın daha kaliteli ve daha konforlu olması için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, hem kent merkezinde hem de ilçelerde ulaşımın güvenilir ve rahat olmasının, insan hayatında yaşam kalitesini artırdığını ifade ederek, Kayseri'de de bunu hedeflediklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayserimizde güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşağımızın daha önce hatırlanacağı üzere 4'üncü yaprağın yapılması yönünde projelendirip, hızla çalışmaları başlatmıştık. Bekir Yıldız Bulvarı'ndan gelen vatandaşlarımızın rahatlıkla buradan acil servise ve hastaneye geçişte önemli bir çalışmaydı. Dolayısıyla da acil vakaların daha fazla vakit kaybetmesini önlenmiş oldu. Süreç tamamlandı. Gereken çalışmalar bitti. Bekir Yıldız Bulvarımızın devamı olan Metalsan'a kadar devamı olan kısmının da inşallah asfaltını altyapısını hazırlıyoruz. Yaklaşık 15-20 gün sonra yapmak suretiyle o bölgeyi de sonuç itibariyle içeriden yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi tekrar hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda Pandemi sürecine bir kez daha dikkat çekerek, bu süreçte hassasiyetin çok önemli olduğunu hatırlattı.